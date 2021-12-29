Общество

Псковские ОМОНовцы поздравили с Новым годом родственников погибших товарищей

Сотрудники псковского ОМОН «Кром» Росгвардии поздравили с Новым годом родственников погибших товарищей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«По доброй традиции росгвардейцы направились к родным бойцов, чтобы поздравить их с годом и пожелать всего самого доброго и светлого. От всего личного состава, сотрудники ОМОН "Кром" управления Росгвардии по Псковской области поздравили семьи своих боевых товарищей с Новым годом и Рождеством, пожелали им крепкого здоровья и подарили подарки», - отметили в ппресс-службе.

Родственники погибших бойцов в ответ поблагодарили росгвардейцев за добрые пожелания и оказываемую поддержку.