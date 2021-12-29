Общество

Псковский победитель «Русского лото» помог разыграть новогодний миллиард

Псковский победитель лотереи «Русское лото» Роман Варганов и его супруга Екатерина помогли разыграть новогодний миллиард в прямом эфире программы на телеканале НТВ.

С « легкой руки » Романа, который держал мешок с бочонками, держатели 51 билета выиграли по одному миллиону рублей, а еще 64 билетов - по 750 тысяч. Псковичи получили от ведущего в подарок билеты на рождественский розыгрыш.