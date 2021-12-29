Общество

Врач Александр Мясников призвал пересмотреть отношение к коронавирусу

Меры по ограничению распространения коронавируса и информационное освещение проблемы пандемии должны измениться из-за нового штамма «омикрон». Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале.

Медик отметил, что зарубежный опыт существования в условиях «омикрона» доказывает необходимость переосмысления продолжительности карантина для зараженных.

«Тактику надо менять. Уже сегодня в США сократили вдвое время карантина для лиц с положительными тестами. А то, например, набор мышсов приходится откладывать, так как не хватает пилотов, механиков, стюардов - все в карантине с насморком или вообще бессимптомно. <...> И самое главное - повторюсь - надо менять информационный фон », - цитирует врача РИА Новости.