Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Изменения для владельцев недвижимости
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
отпечаталось в сердце
политические итоги - 2021
соцсети завоевали регион
политики в соцсетях
бравая сотня
гонки по вертикали
Что нужно для любимого хобби?
Детские сады Пскова ждет ремонт
ОЖД ИТОГИ-2021
«Классные каникулы» в Новый год
музей русского пития
Новогодние подарки для любимых
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 29.12.2021 17:1412 100 псковских миллионеров. Пандемии вопреки 01.01.2022 20:400 Путин подписал указ о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусом 01.01.2022 19:300 Гинцбург дал рекомендации по питанию вакцинированным 01.01.2022 19:100 Умерла режиссер мультфильмов «Лунтик» и «Алеша Попович и Тугарин Змей» 01.01.2022 18:450 Врач Александр Мясников призвал пересмотреть отношение к коронавирусу 01.01.2022 18:050 Псковский губернатор обсудил с региональными службами готовность противодействовать неблагоприятной погоде
 
 
 
Самое популярное 30.12.2021 09:170 Псковский гидрометцентр дал прогноз погоды на Новый год 27.12.2021 10:5237 Проезд в автобусах подорожает в Пскове с 1 января 29.12.2021 17:1412 100 псковских миллионеров. Пандемии вопреки 25.12.2021 09:000 Россиянам напомнили о возможности получить надбавку в 25% к пенсии 25.12.2021 19:570 Пропавшего 48-летнего псковича нашли мертвым
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Гинцбург дал рекомендации по питанию вакцинированным

01.01.2022 19:30|ПсковКомментариев: 0

Россиянам, которые вакцинировались от новой коронавирусной инфекции незадолго до праздников, во время застолья упор стоит сделать на качественную белковую пищу для лучшей выработки антител, заявил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Белковая диета всегда способствовала хорошему иммунному ответу. В вегетарианской диете белков и аминокислот меньше, а антитела из аминокислот состоят, и их надо очень много, поэтому чем больше будет хороших аминокислот, легкодоступных, хорошо расщепляемых белков - хорошо усвояемое мясо, рыба, конечно, это поспособствует образованию антител», - цитирует его ТАСС.

Александр Гинцбург добавил, что рацион с достаточным количеством белка в целом способствует улучшению настроения и тонуса человека.

Теги: #здоровье #вакцинация #питание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести новогодние праздники?
В опросе приняло участие 431 человек
01.01.2022, 21:000 Почти 200 заявок на поиск пропавших приняли псковские поисковики 01.01.2022, 20:400 Путин подписал указ о награждении медиков за вклад в борьбу с коронавирусом 01.01.2022, 20:200 Бастрыкин поручил изучить доводы противников концерта Тилля Линдемана 01.01.2022, 19:550 Хакеры в новогоднюю ночь атаковали сайты ФСБ и Минюста
01.01.2022, 19:300 Гинцбург дал рекомендации по питанию вакцинированным 01.01.2022, 19:100 Умерла режиссер мультфильмов «Лунтик» и «Алеша Попович и Тугарин Змей» 01.01.2022, 18:450 Врач Александр Мясников призвал пересмотреть отношение к коронавирусу 01.01.2022, 18:250 Подозреваемого в убийстве задержали в Пыталовском районе
01.01.2022, 18:050 Псковский губернатор обсудил с региональными службами готовность противодействовать неблагоприятной погоде 01.01.2022, 17:450 Смертельное ДТП произошло в Великих Луках 31 декабря 01.01.2022, 17:200 Псковский победитель «Русского лото» помог разыграть новогодний миллиард 01.01.2022, 16:500 Постновогодний Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ
01.01.2022, 16:250 Полицейские следили за безопасностью псковичей в новогоднюю ночь 01.01.2022, 16:050 Секреты актеров сериала «Гарри Поттер» раскрыли в спецвыпуске к 20-летию франшизы 01.01.2022, 15:313 Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса со скандалом 01.01.2022, 15:200 Росгвардейцы задержали укравшего продукты псковича в канун Нового года
01.01.2022, 15:000 Псковские синоптики предупредили о гололедице на дорогах 2 января 01.01.2022, 14:400 Больше всего икры в Псковскую область ввезли из Республики Беларусь 01.01.2022, 14:200 ДТП произошло на улице Труда в Пскове 01.01.2022, 14:000 Анну Цапенко вновь назначили председателем Себежского районного суда
01.01.2022, 13:400 Псковские ОМОНовцы поздравили с Новым годом родственников погибших товарищей 01.01.2022, 13:200 Сокращенным на работе разрешили досрочно выходить на пенсию 01.01.2022, 13:000 Шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области 01.01.2022, 12:300 Компьютерную игроманию официально признали болезнью
01.01.2022, 12:104 Вакцину с пожизненной защитой от COVID-19 разрабатывают в Японии 01.01.2022, 11:500 Полицейские продолжают розыск жителя Псковского района 01.01.2022, 11:251 Елку из автомобилей выложили в Дно. ВИДЕО 01.01.2022, 11:030 Псковские десантники поздравили с новым годом «солнечных» детей
01.01.2022, 10:400 Что изменится в российских законах с 1 января 2022 года 01.01.2022, 10:150 Россияне могут лечиться по полису ОМС в частных клиниках — юрист 01.01.2022, 09:503 Нелегальных трудовых мигрантов будут выдворять из России 01.01.2022, 09:300 Рубежи боевой славы, памяти и творчества
01.01.2022, 09:101 Росгвардейцы обеспечили безопасность в Псковской области в новогоднюю ночь 01.01.2022, 03:141 Ночь, улица, салют. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.01.2022, 01:361 Новогодний фейерверк прогремел в Пскове. ВИДЕО 31.12.2021, 22:140 Число детей-сирот в России уменьшилось на 6%
31.12.2021, 21:390 В «Михайловском» предлагают сверять свои маршруты «по Пушкину» 31.12.2021, 21:230 Регионы начнут получать субсидии на создание школ креативных индустрий 31.12.2021, 21:000 В России 2022-й станет Годом культурного наследия народов 31.12.2021, 20:420 Начальник регионального управления Росгвардии поздравил псковичей с Новым годом
31.12.2021, 20:120 Итоги онлайн-соревнований по воркаут-троеборью подвели в Псковской области 31.12.2021, 19:562 Оттепель ожидается в Псковской области 1 января 31.12.2021, 19:320 Борис Елкин пожелал псковичам позитивных перемен и ярких впечатлений в 2022 году 31.12.2021, 19:110 Александр Гинцбург рассказал о влиянии шампанского на выработку антител у привитых
31.12.2021, 18:500 ДТП с автобусом произошло в Печорском районе 31.12.2021, 18:301 Исследователи назвали самые необычные корпоративные подарки 31.12.2021, 18:101 Желания юных великолучан исполнил губернатор в рамках акции «Елка желаний» 31.12.2021, 17:502 Институт философии РАН направил более 700 тысяч рублей на исследование ада и зла
31.12.2021, 17:301 Псковский бизнес-омбудсмен рассказал об испытаниях и переменах 2021 года 31.12.2021, 17:100 Четырех экс-заключенных обязали проходить регулярный медосмотр в Гдове 31.12.2021, 16:500 Новая вакцина от COVID-19 появится в России в начале 2022 года 31.12.2021, 16:300 Жителя Струг Красных осудили за контрабанду сильнодействующего вещества
31.12.2021, 16:104 Мечты еще трех детей исполнил губернатор в рамках «Елки желаний» в Пскове 31.12.2021, 15:500 «Хайпожоры»: Итоги 2021 года в соцсетях. ВИДЕО 31.12.2021, 15:350 Женщина попала в ДТП в Псковском районе, в машине были два ребенка 31.12.2021, 15:204 Деду Морозу специального назначения сыграли на скрипке в Псковской области
31.12.2021, 15:000 Псковские энергетики работают сегодня в режиме повышенной готовности 31.12.2021, 14:400 За год в Псковской области провели более 200 уличных тренировок по воркауту 31.12.2021, 14:271 В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчину за кражу коньяка 31.12.2021, 14:074 Более 265 тысяч человек в Псковской области привились от коронавируса
31.12.2021, 13:531 Легковой автомобиль съехал в кювет в Псковском районе 31.12.2021, 13:360 Николай Козловский: 2021-й год запомнится успехами наших земляков 31.12.2021, 13:160 Водитель «Ниссана» врезался в грузовик на улице Труда в Пскове и получил травмы 31.12.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»
31.12.2021, 12:483 Для четырех из десяти россиян 2021 год оказался хуже предыдущего - опрос 31.12.2021, 12:290 Российским банкам запретили списывать соцвыплаты за долги 31.12.2021, 12:060 «Хайпожоры»: Итоги 2021 года в соцсетях 31.12.2021, 11:470 В Псковской области выявили 120 новых случаев заражения COVID-19, шесть человек умерли
31.12.2021, 11:300 Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Новым годом и Рождеством 31.12.2021, 11:210 Михаил Ведерников: Пусть 2022-й принесет яркие моменты и большие победы 31.12.2021, 11:180 Розыск пропавшей без вести женщины продолжается в Псковской области 31.12.2021, 11:133 Дендролог предупредил о неожиданной опасности живых новогодних елей
31.12.2021, 11:002 Псковичей предупредили об уловках дистанционных мошенников 31.12.2021, 10:510 В ГИБДД разъяснили, как псковичам будут оказываться госуслуги в праздники 31.12.2021, 10:373 Ученые приклеили птицам на лоб магниты и сбили их с пути 31.12.2021, 10:280 35-летний пскович задержан за хищение из магазина двух бутылок виски
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru