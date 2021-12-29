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Умерла режиссер мультфильмов «Лунтик» и «Алеша Попович и Тугарин Змей»

Умерла режиссер мультфильмов «Лунтик» и «Алеша Попович и Тугарин Змей» Галина Воропай, сообщили сотрудники кафедреры режиссуры, мультимедиа и анимации Санкт-Петербургского института кино и телевидения «ВКонтакте».

Фото: СПБГКиТ «ВКонтакте»

Режиссер скончалась в возрасте 49 лет. Причина смерти мультипликатора не сообщается.

Галина Воропай родилась в 1972 году. Она обучалась в Педагогическом институте им. А.И. Герцена, прошла аниматорские курсы на студии «Мельница» под руководством мультипликатора Константина Бронзита, а также вечерние рисовальные классы при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, добавила РБК.