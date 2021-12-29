Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
политики в соцсетях
ОЖД ИТОГИ-2021
соцсети завоевали регион
«Классные каникулы» в Новый год
Новогодние подарки для любимых
Детские сады Пскова ждет ремонт
гонки по вертикали
Изменения для владельцев недвижимости
музей русского пития
Что нужно для любимого хобби?
бравая сотня
отпечаталось в сердце
политические итоги - 2021
новогодняя акция от «Псковэнергосбыта»
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 29.12.2021 17:1412 100 псковских миллионеров. Пандемии вопреки 01.01.2022 19:100 Умерла режиссер мультфильмов «Лунтик» и «Алеша Попович и Тугарин Змей» 01.01.2022 18:450 Врач Александр Мясников призвал пересмотреть отношение к коронавирусу 01.01.2022 18:050 Псковский губернатор обсудил с региональными службами готовность противодействовать неблагоприятной погоде 01.01.2022 17:200 Псковский победитель «Русского лото» помог разыграть новогодний миллиард 01.01.2022 16:500 Постновогодний Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
 
 
Самое популярное 30.12.2021 09:170 Псковский гидрометцентр дал прогноз погоды на Новый год 27.12.2021 10:5237 Проезд в автобусах подорожает в Пскове с 1 января 29.12.2021 17:1412 100 псковских миллионеров. Пандемии вопреки 25.12.2021 09:000 Россиянам напомнили о возможности получить надбавку в 25% к пенсии 25.12.2021 19:570 Пропавшего 48-летнего псковича нашли мертвым
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Умерла режиссер мультфильмов «Лунтик» и «Алеша Попович и Тугарин Змей»

01.01.2022 19:10|ПсковКомментариев: 0

Умерла режиссер мультфильмов «Лунтик» и «Алеша Попович и Тугарин Змей» Галина Воропай, сообщили сотрудники кафедреры режиссуры, мультимедиа и анимации Санкт-Петербургского института кино и телевидения «ВКонтакте».

Фото: СПБГКиТ «ВКонтакте»

Режиссер скончалась в возрасте 49 лет. Причина смерти мультипликатора не сообщается.

Галина Воропай родилась в 1972 году. Она обучалась в Педагогическом институте им. А.И. Герцена, прошла аниматорские курсы на студии «Мельница» под руководством мультипликатора Константина Бронзита, а также вечерние рисовальные классы при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, добавила РБК.

С 2003 по 2016 год Воропай работала режиссером в студии «Мельница». Одним из первых ее проектов был мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей», где она была художником-аниматором. Затем она работала над мультсериалом «Лунтик и его друзья». В 2013–2015 годах была команда в команде режиссеров полнометражных фильмов «Иван Царевич и Серый Волк - 2», «Три богатыря - ход конем», «Урфин Джус» и «Иван Царевич и Серый Волк - 3». В 2012 году Воропай стала членом Союза кинематографистов России.

Теги: #культура #мультфильмы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести новогодние праздники?
В опросе приняло участие 408 человек
01.01.2022, 19:100 Умерла режиссер мультфильмов «Лунтик» и «Алеша Попович и Тугарин Змей» 01.01.2022, 18:450 Врач Александр Мясников призвал пересмотреть отношение к коронавирусу 01.01.2022, 18:250 Подозреваемого в убийстве задержали в Пыталовском районе 01.01.2022, 18:050 Псковский губернатор обсудил с региональными службами готовность противодействовать неблагоприятной погоде
01.01.2022, 17:450 Смертельное ДТП произошло в Великих Луках 31 декабря 01.01.2022, 17:200 Псковский победитель «Русского лото» помог разыграть новогодний миллиард 01.01.2022, 16:500 Постновогодний Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.01.2022, 16:250 Полицейские следили за безопасностью псковичей в новогоднюю ночь
01.01.2022, 16:050 Секреты актеров сериала «Гарри Поттер» раскрыли в спецвыпуске к 20-летию франшизы 01.01.2022, 15:313 Молодежную сборную России по хоккею сняли с рейса со скандалом 01.01.2022, 15:200 Росгвардейцы задержали укравшего продукты псковича в канун Нового года 01.01.2022, 15:000 Псковские синоптики предупредили о гололедице на дорогах 2 января
01.01.2022, 14:400 Больше всего икры в Псковскую область ввезли из Республики Беларусь 01.01.2022, 14:200 ДТП произошло на улице Труда в Пскове 01.01.2022, 14:000 Анну Цапенко вновь назначили председателем Себежского районного суда 01.01.2022, 13:400 Псковские ОМОНовцы поздравили с Новым годом родственников погибших товарищей
01.01.2022, 13:200 Сокращенным на работе разрешили досрочно выходить на пенсию 01.01.2022, 13:000 Шесть человек скончались от коронавируса в Псковской области 01.01.2022, 12:300 Компьютерную игроманию официально признали болезнью 01.01.2022, 12:104 Вакцину с пожизненной защитой от COVID-19 разрабатывают в Японии
01.01.2022, 11:500 Полицейские продолжают розыск жителя Псковского района 01.01.2022, 11:251 Елку из автомобилей выложили в Дно. ВИДЕО 01.01.2022, 11:030 Псковские десантники поздравили с новым годом «солнечных» детей 01.01.2022, 10:400 Что изменится в российских законах с 1 января 2022 года
01.01.2022, 10:150 Россияне могут лечиться по полису ОМС в частных клиниках — юрист 01.01.2022, 09:503 Нелегальных трудовых мигрантов будут выдворять из России 01.01.2022, 09:300 Рубежи боевой славы, памяти и творчества 01.01.2022, 09:101 Росгвардейцы обеспечили безопасность в Псковской области в новогоднюю ночь
01.01.2022, 03:141 Ночь, улица, салют. ФОТОРЕПОРТАЖ 01.01.2022, 01:361 Новогодний фейерверк прогремел в Пскове. ВИДЕО 31.12.2021, 22:140 Число детей-сирот в России уменьшилось на 6% 31.12.2021, 21:390 В «Михайловском» предлагают сверять свои маршруты «по Пушкину»
31.12.2021, 21:230 Регионы начнут получать субсидии на создание школ креативных индустрий 31.12.2021, 21:000 В России 2022-й станет Годом культурного наследия народов 31.12.2021, 20:420 Начальник регионального управления Росгвардии поздравил псковичей с Новым годом 31.12.2021, 20:120 Итоги онлайн-соревнований по воркаут-троеборью подвели в Псковской области
31.12.2021, 19:562 Оттепель ожидается в Псковской области 1 января 31.12.2021, 19:320 Борис Елкин пожелал псковичам позитивных перемен и ярких впечатлений в 2022 году 31.12.2021, 19:110 Александр Гинцбург рассказал о влиянии шампанского на выработку антител у привитых 31.12.2021, 18:500 ДТП с автобусом произошло в Печорском районе
31.12.2021, 18:301 Исследователи назвали самые необычные корпоративные подарки 31.12.2021, 18:101 Желания юных великолучан исполнил губернатор в рамках акции «Елка желаний» 31.12.2021, 17:502 Институт философии РАН направил более 700 тысяч рублей на исследование ада и зла 31.12.2021, 17:301 Псковский бизнес-омбудсмен рассказал об испытаниях и переменах 2021 года
31.12.2021, 17:100 Четырех экс-заключенных обязали проходить регулярный медосмотр в Гдове 31.12.2021, 16:500 Новая вакцина от COVID-19 появится в России в начале 2022 года 31.12.2021, 16:300 Жителя Струг Красных осудили за контрабанду сильнодействующего вещества 31.12.2021, 16:104 Мечты еще трех детей исполнил губернатор в рамках «Елки желаний» в Пскове
31.12.2021, 15:500 «Хайпожоры»: Итоги 2021 года в соцсетях. ВИДЕО 31.12.2021, 15:350 Женщина попала в ДТП в Псковском районе, в машине были два ребенка 31.12.2021, 15:204 Деду Морозу специального назначения сыграли на скрипке в Псковской области 31.12.2021, 15:000 Псковские энергетики работают сегодня в режиме повышенной готовности
31.12.2021, 14:400 За год в Псковской области провели более 200 уличных тренировок по воркауту 31.12.2021, 14:271 В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчину за кражу коньяка 31.12.2021, 14:074 Более 265 тысяч человек в Псковской области привились от коронавируса 31.12.2021, 13:531 Легковой автомобиль съехал в кювет в Псковском районе
31.12.2021, 13:360 Николай Козловский: 2021-й год запомнится успехами наших земляков 31.12.2021, 13:160 Водитель «Ниссана» врезался в грузовик на улице Труда в Пскове и получил травмы 31.12.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 31.12.2021, 12:483 Для четырех из десяти россиян 2021 год оказался хуже предыдущего - опрос
31.12.2021, 12:290 Российским банкам запретили списывать соцвыплаты за долги 31.12.2021, 12:060 «Хайпожоры»: Итоги 2021 года в соцсетях 31.12.2021, 11:470 В Псковской области выявили 120 новых случаев заражения COVID-19, шесть человек умерли 31.12.2021, 11:300 Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Новым годом и Рождеством
31.12.2021, 11:210 Михаил Ведерников: Пусть 2022-й принесет яркие моменты и большие победы 31.12.2021, 11:180 Розыск пропавшей без вести женщины продолжается в Псковской области 31.12.2021, 11:133 Дендролог предупредил о неожиданной опасности живых новогодних елей 31.12.2021, 11:002 Псковичей предупредили об уловках дистанционных мошенников
31.12.2021, 10:510 В ГИБДД разъяснили, как псковичам будут оказываться госуслуги в праздники 31.12.2021, 10:373 Ученые приклеили птицам на лоб магниты и сбили их с пути 31.12.2021, 10:280 35-летний пскович задержан за хищение из магазина двух бутылок виски 31.12.2021, 10:1116 Путин предупредил Байдена о возможности разрыва отношений из-за санкций
31.12.2021, 10:025 Михаил Ведерников прокомментировал динамику заболеваемости COVID-19 в Псковской области 31.12.2021, 09:530 Александр Котов: Пусть каждый день года будет наполнен общением, достижениями, познанием нового 31.12.2021, 09:482 В Росгвардии сообщили о привлечении ОМОН к обеспечению безопасности псковичей на Новый год 31.12.2021, 09:362 Путин отменил обязательный техосмотр
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru