Умерла режиссер мультфильмов «Лунтик» и «Алеша Попович и Тугарин Змей» Галина Воропай, сообщили сотрудники кафедреры режиссуры, мультимедиа и анимации Санкт-Петербургского института кино и телевидения «ВКонтакте».
Фото: СПБГКиТ «ВКонтакте»
Режиссер скончалась в возрасте 49 лет. Причина смерти мультипликатора не сообщается.
Галина Воропай родилась в 1972 году. Она обучалась в Педагогическом институте им. А.И. Герцена, прошла аниматорские курсы на студии «Мельница» под руководством мультипликатора Константина Бронзита, а также вечерние рисовальные классы при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, добавила РБК.
С 2003 по 2016 год Воропай работала режиссером в студии «Мельница». Одним из первых ее проектов был мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей», где она была художником-аниматором. Затем она работала над мультсериалом «Лунтик и его друзья». В 2013–2015 годах была команда в команде режиссеров полнометражных фильмов «Иван Царевич и Серый Волк - 2», «Три богатыря - ход конем», «Урфин Джус» и «Иван Царевич и Серый Волк - 3». В 2012 году Воропай стала членом Союза кинематографистов России.