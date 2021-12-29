Почти 200 заявок на поиск пропавших приняли псковские поисковики. Об этом члене поискового отряда «ЛизаАлерт» через социальную сеть.
За прошедший год поступило 192 заявки на поиск пропавших. 130 из которых завершились статусом «Найден. Жив ». Без вести пропавшими оставшиеся 17 человек, добавили члены поискового отряда и выразили надежду, что в новом году эти люди вернулись домой.
«Нам есть куда расти, стремиться и развиваться. Мы хотим поблагодарить всех, кто помогал нам на протяжении этого года, без вас мы бы не справились. Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Желаем крепкого здоровья, и, конечно, никогда не терять своих близких. А нашим коллегам хотим пожелать поменьше поисков и побольше благополучных исходов. Пусть год 2022 принесет только радость! » - заключили в поисковом отряде.