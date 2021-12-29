Общество

Почти 200 заявок на поиск пропавших приняли псковские поисковики

Почти 200 заявок на поиск пропавших приняли псковские поисковики. Об этом члене поискового отряда «ЛизаАлерт» через социальную сеть.

За прошедший год поступило 192 заявки на поиск пропавших. 130 из которых завершились статусом «Найден. Жив ». Без вести пропавшими оставшиеся 17 человек, добавили члены поискового отряда и выразили надежду, что в новом году эти люди вернулись домой.