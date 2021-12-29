Общество

Американские космонавты останутся на МКС как минимум до 2030 года

Правительство США подтвердило планы о продвижении присутствующей космической астронавтов на Международной станции до 2030 года. Об этом в пятницу сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«Глава НАСА Билл Нельсон объявил, что администрация Байдена и [вице-президента США Камалы] Харрис привержена продлить работу на МКС до 2030 года», - говорится в сообщении.

Американские власти на протяжении этого срока хотят работать со своими другими частями, включая Россию, Канадой, Японией и Европой, «для обеспечения продолжения прорывных исследований, проводимых на этой уникальной орбитальной лаборатории до конца десятилетия».

В НАСА отметили, что за период существования МКС на ней было проведено более 3 тысяч исследований, в проведении тех или других работ на станции приняли участие порядка 110 стран и территорий. Продление работ, подчеркнули в управлении, принесет «еще одно продуктивное десятилетие продвижения исследований» и «провести плавный перенос возможностей нахождения низкого околоземного орбите на одно или несколько коммерческих проектов» к концу периода.