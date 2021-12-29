Общество

Менее 100 случаев заболевания коронавирусом фиксируется в Псковской области третьи сутки

Менее 100 случаев заболевания коронавирусом фиксируется в Псковской области третьи сутки подряд. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Инстаграм.

«Вместе с тем угроза никуда не ушла, и новая волна может начаться уже в самом ближайшем будущем», - добавил глава региона.

За прошедший день диагноз COVID-19 подтвердился у 78 жителей региона. Всего за время пандемии коронавирусом переболели 71 859 человек.

Вылечились за сутки 58 псковичей. Общее количество выздоровевших составило 68 411.

Ранее сообщалось, что от коронавируса скончались 7 жителей Псковской области. COVID-19 унес жизни 1286 человек.

Специалисты провели 1138 исследований на коронавирус (всего - 719 845).