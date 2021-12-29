Общество

С «наивными» сказочными героями можно познакомиться на новой выставке в «Михайловском»

Необычный выставочный проект предлагает жителям и гостям Святогорья Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

«Звери и птицы Михайловского» специально к новогодним и Рождественским праздником появились в Научно-культурном центре музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).

Наталья Дементьева. На рыбалку. Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское».

«Автор 26 декоративных композиций, представленных в новой экспозиции, — Наталья Дементьева, выпускница Лицея анимационной кинематографии и московской Британской школы дизайна, что во многом определяет характер ее работ. Выставка "Звери и птицы Михайловского" являет зрителям не только действительных обитателей заповедных мест, но и выдуманных существ, живо напоминающих героев народных и авторских сказок», - добавили в музее.

Выставка развернута в «зимнем саду» (фойе большого концертного зала, второй этаж) музейного Научно-культурного центра. Планируется, что она будет работать здесь до середины марта.