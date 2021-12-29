Общество

Спикер Госдумы спросил подписчиков в Телеграме о длительности новогодних каникул

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал опрос в своем Telegram-канале, где спросил подписчиков, устраивает ли их длительность новогодних каникул.

Всего в опросе представлено три варианта ответа: «Пусть все остается, как есть сейчас», «Выходные слишком длинные, их необходимо сократить» и «Хорошо бы отдыхать эти дни в теплое время года», сообщает РИА Новости.

Большинство участников выбрали первый вариант ответа (57%). Мнением о том, что выходные слишком длинные поделился 21% опрошенных. В теплое время года предпочел бы отдохнуть также 21% опрошенных.

В опросе спикера Госдумы на данный момент приняли участие более 57 тысяч человек.