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Ученый рассказал, что страдает в организме при омикрон-штамме в первую очередь

При «Омикроне» в большей степени страдает иммунная система, так как часть клеток утрачивает свою эффективность. Такое мнение высказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель сообщества профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«В результате эволюции "Омикрон" начал вырабатывать больше белков, которые подавляют иммунный ответ. В результате иммунокомпетентные клетки (участвуют в формировании иммунного ответа, - прим. Ред.), частично утрачивают свою эффективность. "Омикрон" заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона», - приводит его слова URA.RU.

При этом, вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев, оценил, что сильное влияние на иммунитет оказывает не только новый штамм, но COVID-19 в целом.