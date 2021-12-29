Общество

Педагог рассказал, как школьникам избежать стресса после каникул

Учитель русского языка и литературы Иван Петрушин дал совет, как ребенку избежать стресса после каникул.

По его мнению, еще до окончания каникул школьнику необходимо освежить в памяти пройденный материал и восстановить прежний режим дня.

«Примерно за неделю до начала новой четверти стоит начать повторять с ребенком пройденный материал. Тут важно не касаться упражнений, заданных на каникулы. Намного лучше выбрать предмет, в котором ваш ребенок по-настоящему силен. Так он будет уверен, что хорошо разбирается в предмете и ничего не забыл за время зимних каникул», - цитирует педагога радио «Спутник».

Также Иван Петрушин отметил, что за несколько дней до начала занятий дети должны просыпаться в то время, когда они встают в школу.