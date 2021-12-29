Общество

Петербургских рестораторов предупредили об ответственности за бойкотирование QR-кодов

Предприниматели Санкт-Петербурга понесут ответственность за поддержку местного рестора Александра Коновалова, автора «Карты сопротивления», который выступил против системы QR-кодов для входа в общепит.

Александр Коновалов заявил о протесте на своей странице в Instagram, отметив, что «куриные» коды — это последний рубеж, который отделяет город от «цифрового концлагеря». В связи с этим в заведениях, владельцем которых является Александр Коновалов, у гостей не будут спрашивать сертификаты о вакцинации, передают «Невские Новости».

Бойкотировать систему QR-кодов также намерены 27 заведений, среди которых есть бары, кальянные, рестобары и рюмочные. Коновалов также поделился мнением, что если бы все предприниматели не согласились с новыми условиями городских властей, то и систему QR-кодов в Петербурге не ввели бы.

Медицинский адвокат Ирина Гриценко в беседе отметила, что на данный момент не было прецедентов, в которых бы наказывали за несоблюдение системы допуска посетителей по сертификатам о вакцинации. Однако можно провести аналогию с наказаниями за нарушение других ковид-ограничений.

«Судебная практика в настоящее время пока отсутствует, однако мы можем проследить это на примере с использованием масок и перчаток (средства индивидуальной защиты). Так, лица, чьи сотрудники не использовали маски, привлекались к ответственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Этой нормой предусмотрены, в частности, следующие штрафы для магазинов: для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей; для ИП — от 30 до 50 тысяч рублей; для продавцов (сотрудников) — от одной до 30 тысяч рублей», — рассказала адвокат.

При этом, как отметила специалист, некоторые суды применяли и более жесткую меру и квалифицировали нарушение по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания.

По данной статье юридические лица могут получить наказание в виде штрафа от 200 до 500 тысяч рублей или в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток, ИП могут получить штраф от 50 до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, а сами сотрудники, продавцы могут получить штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.

«Не стоит также забывать о наличии в уголовном законодательстве статьи 236 УК РФ, которая предусматривает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий. В этой статье мера наказание предусматривает помимо штрафа — лишение свободы на срок до двух лет», — предупредила адвокат.

Напомним, с 2 января посетить общественные места можно только при наличии справки о вакцинации от ковида или медотвода. Такие ограничения решили ввести из-за высоких показателей заражения коронавирусом в городе. При этом некоторое время назад губернатор Александр Беглов был уверен, что эпидемиологическая ситуация находится под контролем.