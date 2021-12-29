Общество

Псковскому астроному-любителю удалось запечатлеть два метеора потока Квадрантиды

Псковский астроном-любитель Петр Митрофанов побывал в Челябинской области и запечатлел два метеора потока Квадрантиды 4 января. Об этом он сообщил в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Петр Митрофанов

Петр Митрофанов опубликовал видео, на котором ему удалось запечатлеть два ярких метеора потока Квадрантиды над мавзолеем Кесене, который находится в Варненском районе Челябинской области.

Он также добавил, что результирующий кадр с метеорами и отчет о поездке на Урал предоставит в ближайшие дни.

«Особо метеоров много не наблюдалось, съемка проводилась в основном в фоторежиме. На Sony A7s довольно быстро разрядились аккумуляторы, а найти машину с инвертером для работы фотоаппарата от сети так и не удалось», - добавил астроном-любитель.