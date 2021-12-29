Общество

Передовые подразделения коллективных сил ОДКБ из России перебросили в Казахстан

Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из России направили в Казахстан. Передовые подразделения из российского состава контингента уже приступили к выполнению поставленных задач.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Как сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат ОДКБ, основными целями коллективных сил ОДКБ будет охрана государственных и военных объектов, а также содействие в стабилизации обстановки.

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«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности», - сказали в секретариате.

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Как сообщили в организации, в состав миротворческих сил вошли подразделения Вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

«Основными задачами коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле», - подчеркнули в ОДКБ.

Российские ВДВ вошли в состав направленных в Казахстан миротворческих сил ОДКБ, самолеты ВКС перебрасывают их в республику, сообщил секретариат ОДКБ.

«От Российской Федерации в состав коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента», - говорится в сообщении.

Напомним, акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на сжиженный газ. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток) и других городах по всей республике, там произошли столкновения с полицией. Есть погибшие.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП на территории всей страны, в отставку было отправлено правительство. Выступая на заседании Совета безопасности, он назвал тех, кто участвует в погромах, террористами, и сообщил, что обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.