Общество

Почти 43% работодателей в СЗФО хотят увеличить число сотрудников в компаниях - опрос

По данным банка данных заработных плат hh.ru, по состоянию на конец 2021 года и начало 2022 почти 43% работодателей в СЗФО планируют увеличение численности сотрудников в своих компаниях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Так, исходя из аналитики, полученной от более 220 компаний, стало известно, что наибольшая часть работодателей (55,4% компаний) пока что не собираются менять численный состав сотрудников. 42,9% компаний планируют увеличение штата, а почти 2% решили, наоборот, его сократить.

Кроме того, статистика сервиса показала, что чаще всего (в 48% случаев) об увеличении численности думают работодатели из малого бизнеса со штатом до 50 человек. А вот об уменьшении чаще всего заявляют компании, в которых трудится от 500 до 1 000, а также от 1 000 до 3 000 человек. Работодатели отмечают, что в среднем планируют прирост числа сотрудников до 50 в штате. Компании, которые наоборот заявляли об уменьшении количества сотрудников, чаще всего озвучивали цифру на уровне 80 человек.

В разрезе отраслей, о планируемом увеличении штата сотрудников заявляли работодатели из ресторанно-гостиничного бизнеса (33% компаний), ИТ (64%), компании, занимающиеся созданием промышленного оборудования (+53%), ритейл (+50% компаний), СМИ (+42%), строительные организации (+25%), финансовый сектор (+25%), а также компании, связанные с приборостроением (+54%). О планируемом уменьшении числа сотрудников сообщали транспортные компании (59%), химическое производство (12%), а также компании, занимающиеся товарами народного потребления (74%).