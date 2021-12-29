Общество

Жители Псковской области стали участниками всероссийского флешмоба «Синий платочек»

Жителям Псковской области предлагают поддержать в голосовании земляков, ставших участниками всероссийского музыкального флешмоба «Синий платочек». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Музее Победы.

Фото: Музей Победы

Голосование за самые яркие, креативные и запоминающиеся записи продлится до 10 января. В рамках флешмоба в исполнении вокалистов от 4 до 70 лет прозвучал отрывок из легендарной песни. «Написанная еще до войны, она приобрела всенародную любовь в годы Великой Отечественной. Ее пели в солдатских окопах и землянках, в короткие минуты отдыха. Существовали десятки вариантов текста, но самым известным стал "Синий платочек", с которым выступала Клавдия Шульженко», - отметили организаторы.

Участие во всероссийском музыкальном флешмобе «Синий платочек» приняли жители 56 регионов страны - от Мурманской области до Хабаровского края. Они исполняли песню в одиночку, с друзьями и всей семьей, дома и около памятного места своего города. Всего же на сайте Музея Победы размещено более 500 роликов. Авторы лучших записей, выбранных народным голосованием, получат призы от Музея Победы — участие в zoom-экскурсии по экспозиции «Подвиг Народа». Сами ролики войдут в финальное видео, которое разместят на сайте и соцсетях музея. Итоги зрительского голосования будут объявлены 13 января 2022 года.

Более подробную информацию можно найти на сайте Музея Победы.