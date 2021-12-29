Общество

В Гдовском районе планируется расчистка участков Чудского озера

Ряд ошибок администрации Гдовского района не позволил реализовать нацпроекты, запланированные на 2021 год, в полном объеме, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

Некоторые работы, по его словам, так и не начали, а другие велись совместно с областной администрацией. «Тем не менее, результаты все равно есть. Например, значительную часть финансирования направили на реконструкцию здания бывшего военторга в поселке Смуравьево-2. Здесь создадут Дом культуры с библиотекой, кабинетами для кружковой деятельности и концертным залом», - написал глава региона.

Кроме того, он отметил, что ведется масштабная и сложная работа, которую курирует комитет по культуре Псковской области. Ее планируется завершить к началу лета.

«Закупили физкультурно-спортивное оборудование в Гдовскую и Яммскую общеобразовательные школы, а также создали 142 места дополнительного образования для детей. В Гдовской школе открыли ”Точку роста”», - рассказал губернатор.

Помимо этого, на 4,7 миллиона рублей район приобрел передвижной автоклуб со световым и звуковым оборудованием.

Также по направлению «Экология» планируется разработка проекта по расчистке участков Чудского озера вблизи населенных пунктов Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы, Спицино. Как уточнил Михаил Ведерников, в прошлом году провели инженерные изыскания, что стало первым шагом к разработке необходимой документации.

5,48 миллионов рублей были направлены на благоустройство. «Из них 3 миллиона – на ремонт двора на улице Никитина в райцентре, но местной администрации не удалось организовать работу с подрядчиком – он так и не приступил к выполнению работ. Поэтому средства будут возвращены в федеральный бюджет. Дополнительно приводятся в надлежащий вид общественные территории в Гдове, Самолве и Кобыльем Городище. Отношение местной администрации к своим обязанностям будет учитываться при организации работы по нацпроектам в текущем году», - подытожил глава области.