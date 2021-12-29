Общество

Более 80 тысяч тонн красной рыбы проверили в СЗФО за год

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора проверило в рамках ветеринарного контроля почти 84 тысячи тонн красной рыбы в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, с начала 2021 года на складах временного хранения, расположенных в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях, Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора провело ветеринарный контроль 83,9 тысяч тонн красной рыбы. Все партии лосося, семги, сиги и форели импортировалась в адрес фирм, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, Москве, Московской, Ленинградской, Рязанской, Калужской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.

При этом наибольший объем поставок пришелся на Чили – 38,4 тысячи тонн, Фарерские острова – 22,4 тысячи тонн и Турцию – 19,2 тысячи тонн. Остальной объем импорта - на Беларусь, Иран, Китай, Латвию и Грузию.

Стоит отметить, что в декабре 2021 года в Псковской области ветеринарный контроль прошли 246 тонн красной рыбы, ввезенные из Республики Беларусь, а за весь год – 2,7 тысяч тонн.