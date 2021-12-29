Общество

Псковский губернатор опубликовал фотографии новогодних украшений улиц в районах

В конце года каждому району Псковской области выделили средства на украшение общественных пространств. Фотоотчеты в своем инстаграм-аккаунте опубликовал губернатор Михаил Ведерников.

Так, в Себеже появились сани размером около трех метров с летящим оленем и фотозона с медведем и зайцем.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт губернатора Михаила Ведерникова

В Печорах – снегирь на ветке, елочки и олени.

Кроме того, часть инсталляций украшают поселки: олень в деревне Лавры, медведи в деревнях Крупп и Новый Изборск.

Помимо этого, в Опочке у елки поставили Деда Мороза и Снегурочку, а также пять снеговиков.

В Острове установили арки, подарки, снеговика, украшения для деревьев.

«Очень красиво украсили Пыталово - 39 светодиодных деревьев образовали целые аллеи возле здания Дома культуры у новогодней елки, в Детском парке и на общественной территории в излучине реки Утроя», - отметил глава региона.



Сияющий домик появился в Палкино. «Очень интересная и красивая локация», - подчеркнул губернатор.

В Стругах Красных украсили площадь перед библиотекой и улицу Советскую у дома №14, а в деревне Новоселье появился сказочный олень у наряженных елей, а в деревне Марьино поставили ель.

Уличные гирлянды и снеговики украсили Пушкинские Горы. В Дно поставили светодиодные ели, олени, развесили гирлянды и снежинки.

«В Пустошке основные средства направили на покупку украшений у Центра культуры. Также украшены окна здания библиотеки, установлена елка в музее и около сельского клуба в деревне Копылок», - рассказал Михаил Ведерников.

Новогоднюю арку с оленями установили у районного центра культуры в Усвятах. Также повесили гирлянду на здание администрации в Церковищенской волости.

«Это только часть украшений, закуплено гораздо больше. Спасибо всем главам, кто оперативно и качественно выполнил поставленную задачу», - подытожил губернатор.