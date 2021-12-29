Общество

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 62,6%

В России на сегодняшний день сделано более 79 миллионов уколов первым компонентом вакцины от коронавируса, сообщает Интерфакс со ссылкой на вице-премьера Российской Федерации Татьяну Голикову.

«По состоянию на 6 января вакцинация первым компонентом проведена 79 028 014 раз, вакцинация полного цикла - 75 113 883 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%», - сказала Голикова.

Так, сохраняют лидерство четыре региона, где уровень (иммунитета) превысил 80%. Это Севастополь (89,5%), Санкт-Петербург (81,4%), Карелия (80,8%) и Чукотка (80,6%), добавила вице-премьер.

На прошлой неделе сообщалось, что эти четыре субъекта РФ вышли в лидеры по уровню коллективного иммунитета против COVID-19. Тогда уровень коллективного иммунитета в РФ оценивался в 61,8%.

При этом в ряде регионов показатели коллективного иммунитета снизились из-за того, что в них не была вовремя проведена повторная вакцинация, отметили в оперштабе.