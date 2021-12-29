Общество

Россияне стали больше бояться бедности и коронавируса - опрос

В 2022 году россияне чаще всего опасаются остаться без денег, потерять работу и заболеть коронавирусом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.



Так, больше всего в 2022 году россияне боятся остаться без денег или не суметь выплатить кредит: о таких опасениях сообщили 29% опрошенных. По мнению 28%, самое страшное — это потерять хорошую работу или не найти новое место для трудоустройства. Тяжелой болезни, в том числе коронавируса у себя или у кого-то из близких, боятся 15% респондентов. Еще 11% опасаются новых потрясений и того, что наступающий год будет хуже, чем 2021-й.

Кроме того, для 8% россиян главный страх в 2022 году — это обвал рубля. 6% боятся, что дети не получат достойного образования, и столько же опрошенных переживают, что антиковидные ограничения в сфере культуры и развлечений будут продлены. Также 6% тревожатся о сохранении отношений в семье или о собственном одиночестве. Еще 3% переживают, что в будущем году им не удастся отдохнуть за границей из-за по-прежнему закрытых границ. 4% опрошенных назвали другие причины для страха, чаще всего упоминали военные конфликты.



При этом каждого пятого россиянина (21%) в наступающем году ничего не пугает. Одни планируют сменить работу, другие говорят, что после прививки от COVID-19 им теперь нечего бояться.



Помимо этого, потери работы, бедности и тяжелой болезни чаще боятся женщины, чем мужчины. Сильному полу больше свойственен страх больших потрясений, обвала рубля и одиночества. Тех, кто опасается не найти новую работу, больше всего среди опрошенных старше 45 лет (33%) и россиян с доходом менее 50 тысяч рублей (35%), последних также тревожит перспектива остаться в новом году без денег (35%). Респонденты в возрасте до 34 лет чаще других боятся заболеть (17%).



В компании отметили, что по сравнению с декабрем 2020 года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, стало меньше страхов по поводу потери работы и заражения коронавирусом и чуть больше опасений обвала рубля и остаться без средств к существованию.