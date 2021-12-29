Общество

В России выявили заболевания омикрон-штаммом среди не покидавших страну людей

В России зафиксировали случаи заболевания омикрон-штаммом коронавируса среди людей, не покидавших страну. Как пишет газета «Известия», об этом 6 января заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Сегодня мы видим в нашей стране не только завозные случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления омикрон-штамма у людей, не покидавших пределы нашей страны», — сказал глава Минздрава на заседании штаба по коронавирусу и организации медпомощи в праздничные дни.

Он также отметил, что в первые дни нового 2022 года система здравоохранения страны хорошо справляется с поставленными перед ней задачами и заявил о крайней необходимости активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса.

Кроме того, министр рассказал о проводимых в Италии совместно с институтом Спаланцани исследованиях, которые показали, что вируснейтрализующая активность сыворотки у людей, привитых «Спутником V» и получивших через 6 месяцев ревакцинацию «Спутником Лайт», достаточно высока для надежной защиты человека от тяжелого течения заболевания. Это подтверждает уже озвученные результаты исследования, проведенного ранее центром Гамалеи.

30 декабря глава Роспотребнадзора Российской Федерации Анна Попова заявила, что омикрон-штамм коронавируса в три-пять раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на третий-пятый день после инфицирования.

Двумя днями ранее президент Владимир Путин отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться с омикрон-штаммом. Также в этот день Попова предположила, что этот штамм из-за своей высокой скорости распространения может стать причиной перегрузки системы здравоохранения. Она отметила, что не вакцинированные от коронавируса тяжелее переносят инфекцию при этом штамме.