Общество

Губернатор поздравил жителей Псковской области с Рождеством Христовым

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Рождеством Христовым. Видео с поздравлением он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья! Поздравляю вас с Рождеством Христовым — одним из самых красивых и любимых православных праздников. Это день, полный тепла и веры в торжество добра и справедливости. Он веками собирал семьи у домашнего очага, объединял людей вокруг христианских ценностей. И, конечно, это время самых светлых и добрых чудес, когда родные и близкие дарят друг другу подарки, желают здоровья, счастья и благополучия», - отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что важно беречь эти традиции и передавать их детям.

«Искренне желаю вам встретить этот день вместе со всей своей семьей. Помощи божией вам во всех благих делах и начинаниях! Пусть мир, согласие и любовь царят в каждом доме, пусть сбудется все самое лучшее. С Праздником вас! С Рождеством!» - поздравил псковичей губернатор.