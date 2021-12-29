Общество

В европейской части России прогнозируют затяжное похолодание

В европейской части России после оттепели стартует мощное и затяжное похолодание. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Выше 0 градусов в среду, 5 января, было в Москве и в Твери. В более южных регионах, в Курске и Брянске, термометры показали +1..+2 градуса, а в Воронеже из-за оттепели даже растаяли катки. В Ростовской области было от +6 градусов на севере до рекордных +12 градусов – на юге. Как отметили синоптики, в эпицентре перегрева оказались Кавказ и Причерноморье. В Минеральных Водах, например, уже в середине дня воздух прогрелся почти до +15 градусов – это тоже новый рекорд. В Крыму было от +12 до +14 градусов. В Ялте термометры показали +16.6 градусов, что почти на 2 градуса выше прежнего суточного максимума.

«Январская оттепель напрямую связана с обильными снегопадами, которые обрушились на Русскую равнину в первой половине недели. И то, и другое – следствие влияния мощной циклонической системы. Огромный вихрь медленно смещается по Европе на восток, и накануне Россия оказалась в его теплом секторе: к нам стали поступать хорошо прогретые воздушные массы с запада и юга. Но уже сегодня ситуация кардинально поменяется: циклон продвинется еще дальше вглубь континента, ветер развернется на северные румбы, и начнется похолодание», - пояснили специалисты.

Синоптики прогнозируют, что волна теплого воздуха будет вытеснена на восток Русской равнины, поэтому оттепели ожидаются уже в Поволжье и на Южном Урале, а в центральные области вернутся морозы. «День ото дня воздух из акватории Ледовитого океана будет захватывать все новые регионы. И на пик похолодание выйдет в начале следующей недели. В средней полосе температура понизится до -5…-10 градусов, а зона оттепелей отступит до линии Астрахань – Ростов-на-Дону. Не везде на юге России арктическое вторжение будет ощутимым – оно практически не затронет приморские районы, но вот в континентальных буквально поменяются сезоны!» - отметили в «Фобосе».

В метеоцентре заметили, что северо-запад России ощутил перемену погоды еще в среду: температура опустилась до -2 градусов, а 7 и 8 января в городе на Неве ожидается до -9 градусов. «Эти дни станут самыми холодными с начала года. После этого морозы немного ослабеют, но во вторник вновь похолодает до -10 градусов», - рассказали синоптики.

В Москве Рождество пройдет при -4 градусах. Затем до понедельника будет от -6 до -7 градусов, что немного ниже средних многолетних значений. Специалисты добавили, что окрепнут морозы к середине следующей недели – уже до -12 градусов.

Ранее сообщалось, что на Северо-Западе России ожидается переменчивая погода.