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Общество

Наталия Соколова напомнила о борьбе за ужесточение наказания за убийство детей

07.01.2022 12:25|ПсковКомментариев: 4

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова выразила соболезнования родным и близким ребенка, дело об убийстве которого расследуют в Костроме. 

В своем инстаграм-аккаунте омбудсмен пояснила, что в Костроме задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка. Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Костромской области, 4 января девочка вышла одна на прогулку. Через непродолжительное время к ней подошли двое неизвестных мужчин, один из них подхватил ребенка на руки, после чего подозреваемые скрылись в неизвестном направлении.

«Страшно то, что произошло! Страшно то, что никто из прохожих не отреагировал на крики ребенка, которого уносили двое взрослых нелюдей. Страшно то, что с каждым годом растет количество преступлений против половой неприкосновенности детей, за последние годы оно увеличилось на 79%. Сердце и разум разрываются от боли и сочувствия родным», - написала Наталия Соколова. 

Она подчеркнула, что институт уполномоченных по правам ребенка уже несколько лет требует ужесточения наказания за преступления против детей. «Мы хотим, чтобы услышали не только нас, но и всех родителей, обеспокоенных безопасностью своих детей!» - подчеркнула омбудсмен и отметила аккаунты Государственной Думы РФ, фракции партии «Единая Россия» в парламенте и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. 

«Светлая память маленькому ангелочку, соболезнования родным. Скорбим вместе с Костромой», - добавила Наталия Соколова. 

Теги: #убийство #дети #уполномоченный по правам ребенка
Источник: Псковская Лента Новостей
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