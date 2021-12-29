Общество

Морозы до 16 градусов прогнозируют в Псковской области 8 января

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 8 января. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью не будет существенных осадков, днем местами прогнозируется небольшой снег, на части дорог образуется гололедица.

Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -11 до -6 градусов, при прояснениях столбик термометра может опускаться до -16 градусов, днем ожидается от -7 до -2 градусов. Будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью от 2 до 7 метров в секунду, утром и днем ветер сменит направления на южные и юго-восточные, а его скорость увеличится до 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что после оттепели в европейской части России стартует мощное и затяжное похолодание.