Александр Козловский пожелал псковичам рождественской радости

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский поздравил жителей Псковской области с Рождеством. Поздравление он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Дорогие земляки! Примите самые теплые поздравления с Рождеством Христовым! Таинство Рождества наполняет глубиной и смыслом жизнь христианина, является источником веры, добра и любви. Свет и слава этого великого и возвышенного события для всех людей мира не меркнут в веках», - отметил Александр Козловский.
Он пожелал псковичам крепкого здоровья и благодатной рождественской радости.