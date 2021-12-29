Общество

Вкус при заражении «омикроном» изменяется редко — Роспотребнадзор

Жалобы на изменения вкуса и запаха при заражении штаммом коронавируса «омикрон» проявляются редко. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«В случаях заражения вариантом "омикрон" характерные для COVID-19 жалобы на изменение вкуса и запаха регистрируются редко», - цитирует ее РИА Новости.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что в России зафиксировали случаи заболевания омикрон-штаммом коронавируса среди людей, не покидавших страну.