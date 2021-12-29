Общество

Срок оформления российского паспорта сократят до пяти дней с 1 июля

Срок оформления паспорта гражданина РФ с 1 июля сократят до пяти дней независимо от места жительства и причин его замены. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

В МВД добавили, что данная норма будет распространяться также при введении паспорта с электронным носителем. В настоящее время срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней во всех остальных случаях.