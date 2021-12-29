Общество

Фотофакт: Рожки ни к чему

Одна из новогодних инсталляций в городе Острове стала предметом для дискуссии. Некоторые увидели в ней образ дьявола, другие с ними категорически не согласились.

Фото: группа «Подслушано в Острове» в соцсети «ВКонтакте»

«Город украшен классно, не спорю... Но это — жуть», — оценила одна из подписчиц группы «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте». «Абсолютное зло» в светодиодной фигуре увидели и другие жители города.

«Девушка, я с вами совершенно согласна. Рожки ни к чему», — высказалась в комментариях островичка. «Надо же, никто внимания не обратил, люди фоткаются. Лица разные у него, видимо, так задумано», — выразила недоумение другая. «Народу никак не угодить. Чтобы ни сделали — все плохо. Когда уже начнете во всем видеть хорошее?» — высказалась третья.

«Мне казалось, что это зеркало», — предложила вариант участница группы. Другой пользователь увидел в инсталляции юную волшебницу Малефисенту. «Странная фигура», — поделилась своим мнением еще одна горожанка.