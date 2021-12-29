Общество

Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 1307

Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 1307. За сутки статистику пополнили еще восемь смертельных случаев.

За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 72 088 человек, выздоровели 68 517 пациентов.