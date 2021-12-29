Общество

Небольшой снегопад ожидается в Псковской области 9 января

Облачная погода и небольшой снегопад ожидается в Псковской области 9 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

«Ночью местами небольшой снег, днем небольшой снег, местами умеренный. На дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении.

Ночная температура прогнозируется в интервале от -9 до -4 градусов, дневная — от -6 до -1 градуса.

Ночью будет дуть юго-восточный, южный ветер со скоростью 6-11 м/с, днем — южный, юго-западный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление останется низким.