Общество

В МВД объяснили отмену обязательных штампов о браке и детях в паспорте

Необходимость в обязательном порядке проставлять в паспорте гражданина России отметки в регистрации брака и детях отпала в связи с хранением основных сведений о населении в электронном виде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«В условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях», - сказали в ведомстве.

Летом 2021 года в России вступили в силу изменения, внесенные в положение о паспорте гражданина РФ, образца бланка и описания паспорта гражданина России, которые предусматривают целый комплекс изменений, направленных на упрощение административных процедур, связанных с выдачей и заменой паспортов, повышение удобства пользования основным документом, удостоверяющим личность, в том числе с учетом развития дистанционных технологий взаимодействия государства и граждан. В частности, срок действия паспорта людей, достигших 20 и 45 лет, продлен до его замены, но не более 90 дней. Кроме того, с 30 до 90 дней увеличен срок, необходимый для подачи заявления о выдаче или замене паспорта для несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста.

Кроме того, модернизирован и сам бланк паспорта - теперь в нем не будет «Личного кода». Также изменена последняя страница бланка, на которой теперь в доступной форме будет содержаться информация для владельца паспорта. Кроме того, в связи со вступлением в силу постановления гражданин сам может решить, нужно ли ему проставлять отметки о регистрации и расторжении брака, о детях - гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста, о ранее выданных внутренних паспортах и об имеющихся заграничных паспортах, о группе крови и ИНН.

Всего, согласно данным МВД России, за 11 месяцев 2021 года в России выдано почти 10 млн 268 тыс. паспортов гражданина РФ, что на 1,5 млн больше, чем за аналогичный период 2020 года.