Общество

В Госдуме предложили забирать у богатых до половины дохода

При доходах свыше 10 млн рублей в год нужно установить в России налог в 25% ставки НДФЛ, а для сверхприбыли — до 40-50%. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. При этом для тех, кто получает МРОТ и меньше, ставка НДФЛ должна быть снижена до 5%, или до нуля. Это будет более справедливая система, она приведет к сокращению разрыва в доходах, снизит социальную напряженность. Некоторые опасаются, что в этом случае олигархи от нас сбегут, но практика показывает, что во всех развитых странах налогообложение еще выше. В Западной Европе, где так любят жить наши олигархи, ставки доходят и до 60%», — приводит слова Михаила Щапова URA.RU.

По словам депутата, сейчас в стране наблюдается серьезный социальный разлом. «Сейчас основной социальный разлом — это колоссальный разрыв в доходах граждан. Санитарка в удаленном поселке получает 10-15 тысяч рублей в месяц, а член правления крупного банка — десятки и сотни миллионов рублей. Людей это раздражает, особенно когда потом выясняется, что у этого члена правления банк довели до банкротства, от которого в итоге пострадали обычные вкладчики», — подчеркнул Щапов.