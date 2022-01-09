Общество

Псковичей приглашают на службу в полицию и обещают отпуск до 40 дней

В УМВД России по городу Пскову требуются сотрудники. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего, годные по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел.

Заработная плата сотрудника - от 24 тысяч рублей. Сотрудникам гарантирован ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней, бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Предусмотрена возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Предпочтение отдается лицам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.

Обращаться следует по адресу: Псков, ул. Новгородская, 7, кабинет №32, телефоны: 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову).