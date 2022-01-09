Общество

Пожарные призвали псковичей не применять самодельные приборы для обогрева

Не забывать про правила пожарной безопасности при обогреве в холода призывают жителей Псковской области. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, при низкой температуры воздуха значительно увеличивается риск возникновения пожаров, связанных с печным отоплением, перегрузкой электрических сетей, а также неосторожным обращением с огнем.

В соответствии с правилами противопожарного режима в РФ при эксплуатации печного и электрооборудования запрещено:

- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи (во избежание возникновения пожара рекомендуется производить топку печи два раза в день продолжительностью не более 3 часов);

- пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением тех, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов.

«Обращаем внимание, что исход любого пожара во многом зависит от того, как своевременно была вызвана пожарная охрана и приняты безотлагательные меры к эвакуации людей из горящего здания. Человек, заметивший пожар или загорание, должен незамедлительно вызвать пожарную охрану по телефонам 01, 101, 112», - добавили в ведомстве.