Общество

Оружие в России объявят источником повышенной опасности

Оружие в России в 2022 году станет источником повышенной опасности. Такая формулировка содержится в изменениях в соответствующий федеральный закон, которые вступят в силу 29 июня 2022-го.

Ранее такой нормы в законодательстве не было.

«После слова "оружие" дополнить словами "является источником повышенной опасности"», — говорится в документе.

Суть новации и возможные последствия для владельцев объяснил доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко. «Речь идет, в первую очередь, о возможных гражданско-правовых последствиях для владельцев оружия. Лицо, являющееся владельцем оружия, будет нести ответственность, по сути, без вины», — цитирует его РИА Новости.

Например, человек мог передать кому-то оружие, даже на законных основаниях, и если с его использованием кому-то навредили, то пострадавший может подать на владельца в суд.

Возможна и иная ситуация, когда злоумышленники завладели вооружением без ведома и согласия его собственника. «Представьте: злоумышленники вскрыли сейф с оружием или в результате какого-то стихийного бедствия он оказался вскрыт. Оружие попало в чей-то доступ, владелец будет нести гражданскую ответственность, если ружьем или иным видом был причинен вред», — пояснил юрист.

Ближайшая и понятнейшая аналогия, уточнил Головко, — это автомобиль, владелец которого несет аналогичную ответственность, если его машина нанесла кому-либо ущерб.