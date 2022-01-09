Общество

Врач оценил смертность от сердечно-сосудистых болезней при COVID-19

Данные о смертности от сердечно-сосудистых заболеваний при коронавирусе вариабельны даже в пределах одной страны; сейчас в большинстве государств мира прирост умерших составляет приблизительно 10-12%, сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов в эфире «Радио России».

«При повышении смертности в некоторых странах в первую волну, когда был максимальный прирост сердечно-сосудистой смертности, он достигал в одном регионе, например, в Бразилии, 30%, а в некоторых регионах (было) трехкратное увеличение. Если посмотреть на карту Соединенных Штатов, там тоже вариабельность примерно в таких же диапазонах», — цитирует врача РБК.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду, что где-то смертность возросла на 300%, специалист ответил утвердительно, отметив, что это было в первую волну. «Но это был еще период отработки механизмов кодирования. Идет речь о кодировании причин смерти согласно классификации МКБ», — пояснил Сергей Бойцов.

Потом, по его словам, «все выровнялось». «И в целом по большинству стран мира прирост примерно 10-12 процентов. То есть на эту цифру мы вышли далеко не сразу», — сообщил эксперт.

При этом осложнения после сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе смертность, связаны не только с коронавирусом, но и с большинством инфекций, указал он.

«Это было замечено еще в конце 20-30-х годов минувшего столетия. Потом были получены убедительные данные о том, что до половины всех смертей в период эпидемии, в первую очередь гриппа, связаны именно с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И четверть смертей — с обострением болезней органов дыхания. И, получается, что непосредственно вклад самих респираторных инфекций в смертность — не более четверти», — объяснил Сергей Бойцов.

Он привел в пример результаты исследований, проведенных сначала в Ленинграде, потом в Санкт-Петербурге, согласно которым «в период эпидемии гриппа смертность от инфаркта миокарда возрастает до 30%». «А смертность от других форм ишемической болезни сердца, главным образом связанной или с сердечной недостаточностью, или с механизмом внезапной смерти через аритмии, — примерно 10 процентов», — рассказал кардиолог.