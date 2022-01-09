Общество

Экипажи армейской авиации отработали в Псковской области полеты на малых высотах

Групповые полеты на малых и предельно малых высотах выполнили в Псковской области экипажи бригады армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Фото: пресс-служба Минобороны

В рамках учебно-тренировочных полетов экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», ударных Ми-28 «Ночной охотник», многоцелевых транспортных Ми-8 и Ми-26 военнослужащие провели парные взлеты, полеты в составе звеньев на минимальных интервалах на высотах 100-150 м со скоростью до 200 км/ч, а также выполнили в воздухе маневры ухода при обстреле вертолетов ракетами класса «воздух - воздух» и «земля - воздух».

Кроме того, экипажи ударных вертолетов отработали элементы огневого прикрытия транспортных бортов во время условной высадки десанта.

Всего к полетам было привлечено более 15 вертолетов различных модификаций, свыше 40 членов экипажей.