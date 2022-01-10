Общество

Более 25 тысяч прыжков с парашютом совершили спецназовцы ЗВО за год

Более 25 тысяч прыжков с парашютом совершили в 2021-м году военнослужащие соединений и воинских частей специального назначения Западного военного округа. Как сообщает пресс-служба Минобороны, эта цифра превышает показатель прошлого года.

Фото: пресс-служба Минобороны

Совершение прыжков проходило на базах соединений и воинских частей специального назначения в нескольких регионах Северо-Запада России из вертолетов Ми-8 и Ми-26, с использованием парашютных систем Д-10 и «Арбалет-2».

«Выполнению программы прыжком предшествовал курс наземной подготовки, включающий в себя отработку способов отделения от летательного аппарата, тренировки в управлении телом во время свободного падения, ориентировку в воздухе и определение своевременного и правильного момента раскрытия парашюта», - отметили в военном ведомстве.

По плану на 2022 год в рамках воздушно-десантной подготовки подразделений специального назначения планируется совершить более 30 тысячи прыжков.