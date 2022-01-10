Общество

Эксперты рассказали о самых востребованных вакансиях в первую неделю нового года

За январские каникулы работодатели России продолжали активный поиск и набор персонала в компании. Так, в первые дни января в целом по стране открылось более 170 000 вакансий. В регионах СЗФО компаниям-работодателям прямо сейчас нужны порядка 24 000 новых сотрудников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Активней других в срочном порядке ищут работников в начале января петербургские работодатели (78% вакансий от общего объема за первую неделю месяца), калининградские, мурманские, а также работодатели из Ленобласти.

Чаще всего за первую январскую неделю работодатели Северо-Западного Федерального округа искали сотрудников для работы в сфере розничной торговли. В этой области размещена каждая третья вакансия в СЗФО. Аналитика вакансий показывает, что нужны работники как линейные, так и на руководящие должности. Больше всего работодатели нуждаются в кассирах, менеджерах по продажам, продавцах-консультантах.

«На втором месте по повышенному спросу на новых работников стоит ИТ-сфера. Здесь по состоянию на начало января 2022 года работодателям СЗФО нужны почти 4 000 сотрудников. Судя по количеству вакансий, сейчас проще всего найти работу в ИТ-сфере СЗФО на места системных администраторов, тестировщиков, системных аналитиков, Python и Java разработчиков», - отметили в компании.

Кроме того, почти 3 000 новых работников требуется компаниям СЗФО, ищущим административный персонал и специалистов из транспортной сферы: нужны секретари, сотрудники call-центров, персональные ассистенты, диспетчеры, курьеры, водители, логисты, экспедиторы.

Меньше всего спрос на данный момент на рынке труда Северо-Запада наблюдается на специалистов из сферы добычи сырья, госслужащих и юристов – по 1% вакансий в каждой области, добавили аналитики.

Важно также отметить и зарплатные предложения: на данный момент средняя предлагаемая зарплата в СЗФО колеблется в диапазоне от 55 000 до 60 000 рублей. Максимальные зарплаты стартуют от 200 000 рублей. С другой стороны, средний минимум в предлагаемых зарплатах составляет порядка 25 000 рублей.

На зарплаты от 100 000 рублей приходится каждая пятая вакансия (20%) на Северо-Западе страны. Оплату труда от 200 000 рублей и выше предлагают 3% работодателей и чаще всего такие зарплаты можно найти в вакансиях для ИТ-специалистов, менеджеров по продажам, строителей, консультантов, маркетологов. Есть также более редкие «дорогие» вакансии с зарплатой от 200 000 рублей для врачей, логистов, научных работников, рабочего персонала и даже энтомолога, заключили в компании.