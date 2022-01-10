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Общество

Введение обязательных тестов на наркотики для школьников обсудят в Госдуме

10.01.2022 09:33|ПсковКомментариев: 4

Замглавы комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что в начале весенней сессии в нижней палате российского парламента обсудят вопрос о введении в школах обязательного тестирования учащихся на наркотики и психические отклонения.

«Сегодня некому заниматься психическим, психологическим тестированием школьников, а это очень важно. Также обязательным в школах должно быть тестирование на наркотики. Это комплексный вопрос», - приводит его слова РИА Новости.

По его словам, подобные тестирования школьников позволят избежать ряда случаев насилия в образовательных учреждениях. Кроме того, на сегодняшний день родители школьников имеют право отказаться от проведения ребенку теста на наркотики, подчеркнул Виталий Милонов.

«Родители, отказываясь от подобного теста, пытаются скрыть возможную проблему, но надо отталкиваться от того, что родители не в силах справиться с этой бедой. Если родитель отказывается от проведения подобного рода теста, то это значит, что он подозревает или боится, что что-то будет выявлено. А чего бояться? Тут не бояться надо, в этом возрасте еще можно спасти человека», - добавил парламентарий.

Виталий Милонов добавил, что ранее, во время рассмотрения этого вопроса в рамках слушаний комитета, профессиональное сообщество убедительно просило депутатов заняться его решением.

Теги: #наркотики #Госдума #тестирование
Источник: Псковская Лента Новостей
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