Общество

Псковским должникам разрешат сохранять на счету прожиточный минимум

С 1 февраля 2022 года псковским должникам дадут право на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения при взыскании задолженности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо будет в обязательном порядке обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство. В заявлении он должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства.

При этом, если величина прожиточного минимума в регионе проживания должника превышает установленный прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по России, то гражданину необходимо указать конкретную социально-демографическую группу, к которой он относится (трудоспособное население, пенсионеры или дети). Это позволит ему ежемесячно сохранять денежные средства в размере, установленном в субъекте РФ.

Кроме того, в заявлении гражданину необходимо указать реквизиты одного банковского счета, на котором будут сохраняться денежные средства, а также наименование и адрес этого банка. Приставы отметили, что сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке. Затем на основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения.

Помимо этого, если на содержании у должника имеются родственник-инвалид или иные лица, находящиеся у него на иждивении, гражданин может обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум. Так, заявление на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума можно будет подать через портал госуслуг.

Приставы напомнили, что указанные изменения были введены Федеральным законом от 29 июня 2021 года №234-ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон ”Об исполнительном производстве”».