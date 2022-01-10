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Россиянам назвали четыре симптома, требующих срочного обращения к врачу

Быстрый набор веса и повышенная утомляемость могут свидетельствовать о развитии сердечной недостаточности. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на главу кардиологического отделения скорой помощи и интенсивной терапии университетской клиники Лилля, профессора Николя Ламблена.

Прежде всего, речь идет об одышке, которую пациенты зачастую не воспринимают серьезно. «Люди иногда даже не рассказывают о ней лечащему врачу, а если и говорят, то получают ответ, что все в норме <…> Но задыхаться вовсе не нормально!» – цитирует эксперта РИА Новости.

Он пояснил, что на ранней стадии одышка появляется при умеренной физической активности, например, при подъеме на четвертый этаж, а затем даже в состоянии покоя. Также одним из характерных симптомов сердечной недостаточности также считается набор веса, вызванный задержкой жидкости в организме, добавил врач.

«Кроме того, этот недуг вызывает усталость, но не ту, которую вы ощущаете в конце дня. Вы вдруг начинаете чувствовать усталость от малейшего усилия», — отметил Николя Ламблен.

Также сбой в работе сердца лишает почки необходимого количества крови, поэтому они начинают компенсировать ее за счет реабсорбции воды и соли. Это приводит к отекам нижних конечностей, в частности, лодыжек и голеней, заключил эксперт.