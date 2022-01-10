Общество

Сенатор Елена Бибикова проведет очный прием в Пскове

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова проведет очный прием псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Желающие могут обратиться к Елене Бибиковой 12 января с 10.00 до 12.00. Мероприятие пройдет в Псковской региональной приемной партии «Единая Россия», находящейся на улице Гоголя, 9. Предварительно записаться на прием можно по телефону: 8(8112) 66-25-12.

В пресс-службе напомнили, что в связи с антиковидными профилактическими мерами необходимо иметь при себе QR-код о прививке или перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.