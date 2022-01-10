Общество

Большинство опрошенных читателей ПЛН работали на новогодних праздниках

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей (50,17%) работали на новогодних праздниках. Это следует из опроса, в котором приняли участие 877 человек.

Еще 27% опрошенных ответили, что все зимние каникулы будут смотреть телевизор, так как денег на активный отдых у них нет. 15% рассказали о желании отдохнуть с родными.

Помимо этого, 2,28% читателей сообщили, что займутся в выходные ремонтом и другими делами, а почти 2% планировали посетить другие города России. 1,82% респондентов собирались провести время весело, насколько это возможно в условиях коронавируса. Только 1,25% участников опроса решили уехать за границу за новыми впечатлениями.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему: «Должна ли Россия вмешиваться во внутренние дела государств на постсоветском пространстве?»