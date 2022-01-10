Общество

Морозы под 30 градусов придут в Псковскую область

Морозы до 27 градусов придут в Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мороза до 30 градусов мы не ожидаем, однако уже сегодня ночью столбик термометра опустится до -16...-21 градусов, а на следующий день прогнозируем 25-27 градусов мороза», - рассказала Тала Нещадимова.

Начальник Псковского гидрометцентра пояснила, что в регион пришла неустойчивая погода, которую определяет западно-восточный перенос.

«После морозов вновь ожидается повышение до нуля во вторую новогоднюю ночь. Кроме того, во время холодной погоды ветра не ожидается, а затем он усилится до 14 метров в секунду», - добавила Тала Нещадимова и подчеркнула, что погода в Старый Новый год будет такой же, как и 1 января.