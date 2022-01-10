Желание еще одной великолучанки исполнил губернатор в рамках акции «Елка желаний»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту юной великолучанки Дианы 10 января. Об этом сообщает портал Luki-News.ru.
Фото: Luki-News.ru
Девочка мечтала о сертификате в спортивный магазин, и сегодня ее желание осуществилось. Напомним, что ранее подарки от губернатора получили три великолучанки: Валерия, Татьяна и Елизавета.
Региональная предновогодняя акция «Елка желаний» проводится при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».