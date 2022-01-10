Желание еще одной великолучанки исполнил губернатор в рамках акции «Елка желаний»

В России вступил в силу закон о тюремном сроке для лихачей на дорогах

Самолет из Москвы прилетел в Псков с задержкой в 4,5 часа

Ставки по ипотеке в 2022 году достигнут двузначных значений

В Великих Луках девушка-водитель устроила ДТП на перекрестке улиц Дружбы и Гоголя

Без вести пропавшего ребенка в Плюсском районе нашли в коровнике

Экипажи армейской авиации отработали в Псковской области полеты на малых высотах

Какие фрукты нужно есть зимой, рассказал диетолог

С 10 января в России усилят ответственность для лихачей на дорогах

В Госдуме заявили о потере миллиона рублей в год каждым россиянином

Более 56 тысяч километров за год проехали во время патрулирования инспекторы Полистовья