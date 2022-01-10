Общество

Россельхознадзор в СЗФО за год проверил почти 37 тысяч тонн импортных креветок

Северо-Западное управление Россельхознадзора в 2021 году проверило в рамках ветеринарного контроля почти 37 тысяч тонн импортных креветок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, с начала 2021 года на складах временного хранения Санкт-Петербурга и Псковской области Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора провело контроль креветок, поступивших из 14 стран мира. Вся продукция импортировалась фирмами, зарегистрированными в Санкт-Петербурге, Москве, Московской, Ленинградской, Рязанской, Калужской, Самарской областях, Краснодарском и Приморском краях.

При этом лидером среди стран-поставщиков морепродукции выступила Индия. С территории этой страны было ввезено более 11 тысяч тонн креветок. Также крупными поставщиками стали Эквадор – 6,5 тысяч тонн, Аргентина – 5,4 тысяч тонн, Вьетнам – 4,2 тысяч тонн, Китай – 2,7 тысяч тонн. Остальной объем импорта пришелся на Бангладеш, Беларусь, Гренландию, Индонезию, Иран, Кубу, Саудовскую Аравию, Таиланд и Фарерские острова.